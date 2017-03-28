趙小僑要結婚了！甜嫁交往6年劉亮佐

趙小僑2014年甜蜜合體劉亮佐。(本報系資料照，盧禕祺攝)

趙小僑點頭嫁交往男友劉亮佐。(取自臉書)

趙小僑與大12歲男星劉亮佐，交往6年感情修成正果，今(28日)向媒體證實喜訊，表示即將結婚，還會在國內外各辦一場婚禮，而明天也會在陶子主持節目《女人234》公開結婚消息。

49歲劉亮佐先前曾有一段婚姻，育有1子，但不影響與趙小僑戀情，兩人一路走來，關係穩定，趙小僑也默默衝當他兒子保母，照料其生活起居，更在2014年為宣傳劉亮佐執導戲劇大方合體，戀情備受外界看好。

據《ETtoday》報導，趙小僑也在電話中證實喜訊，笑稱結婚是真的，而且已經決定好了，將在明天節目上正式公開這個好消息。

(中時電子報)