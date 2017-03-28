《了解與互信兩岸一定旺》 日本高官又來了!強推核食？蔡越軟日本更硬？
北韓領導人金正恩最近動作頻頻，根據美國衛星監測顯示，北韓可能會在近期內進行「第六次」核子試爆，規模會比上一次還大嗎？北韓猛吸引國際目光，但其實有一潛在核武大國就在台灣不遠處！美國前副總統拜登曾說「日本具備一夜之間擁有核武器的能力」，連前東京都知事石原慎太郎都說過「日本能在183天製造出核武」，日本真的能輕鬆做出上千枚核彈頭嗎？
除了核武，關於福島核災食品到底開不開放，始終沒有結論。行政院先前才說開放沒有時間表，不過日本總務省副大臣赤間二郎日前來台表明「不希望看到台灣還會有不吃福島等地區食品的現象」，赤間二郎來台，除了是台日斷交45年來台最高層級官員，背後是意味著逼迫蔡英文盡快開放核食入台？日本人為何急於打開台灣的核食市場?背後有什麼意義？
來賓：
林郁方(前國民黨立委)
黎建南(政治評論員)
蔡增家(政大國關中心教授)
施孝瑋(軍事評論員)
崔軼亮(軍事專家)--北京現場
從台灣出發，了解世界脈動 從大陸視角，建立兩岸互信
兩岸關係剖析 國際角力探討 請鎖定每週一到週四晚間22點 中視頻道
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。