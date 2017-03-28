《了解與互信兩岸一定旺》 日本高官又來了!強推核食？蔡越軟日本更硬？

中視新聞

中視提供

北韓領導人金正恩最近動作頻頻，根據美國衛星監測顯示，北韓可能會在近期內進行「第六次」核子試爆，規模會比上一次還大嗎？北韓猛吸引國際目光，但其實有一潛在核武大國就在台灣不遠處！美國前副總統拜登曾說「日本具備一夜之間擁有核武器的能力」，連前東京都知事石原慎太郎都說過「日本能在183天製造出核武」，日本真的能輕鬆做出上千枚核彈頭嗎？

除了核武，關於福島核災食品到底開不開放，始終沒有結論。行政院先前才說開放沒有時間表，不過日本總務省副大臣赤間二郎日前來台表明「不希望看到台灣還會有不吃福島等地區食品的現象」，赤間二郎來台，除了是台日斷交45年來台最高層級官員，背後是意味著逼迫蔡英文盡快開放核食入台？日本人為何急於打開台灣的核食市場?背後有什麼意義？

來賓：

林郁方(前國民黨立委)

黎建南(政治評論員)

蔡增家(政大國關中心教授)

施孝瑋(軍事評論員)

崔軼亮(軍事專家)--北京現場

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(中時電子報)