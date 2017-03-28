不當黨產條例監院提釋憲 政院深表遺憾

行政院發言人徐國勇今天表示，監察院要對不當黨產處理條例申請釋憲，政院表示尊重，但監院申請釋憲，卻指責政院，違反現代民主法治國家權力分立的原則，他深表遺憾。

監察委員仉桂美、劉德勳調查「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」，認為行政院怠於移請覆議及聲請釋憲，並設不當黨產處理委員會，違反「中央行政機關組織基準法」限制，監察院院會14日通過，就不當黨產條例向大法官聲請釋憲。

徐國勇下午受訪時表示，政院對監院申請釋憲表示尊重，但監院對政院的指責，違反權力分立原則，他連說8次「深表遺憾」。

他表示，依法行政是法治國家的基本原則，行政單位的任何作為都不能違反法律，不當黨產條例通過後，行政院依法成立不當黨產委員會，這是依法作為，「哪有什麼錯？」

徐國勇說，監察院說行政院怠於移請覆議，但憲法規定，移請覆議是當行政院覺得法律窒礙難行時可採取的作為，這是政院的裁量權，不是監察院的，監院不能指揮行政院。監察院指責行政院沒有移請覆議，已違反權力分立原則，他深表遺憾。

另外，徐國勇指出，監院說不當黨產條例是個案立法，但立法是立委職權，監察院不可指揮立法院，行政院更不能指揮立法院。不當黨產條例也不是個案立法，該法規範政黨包括中國青年黨、中國民社黨、民進黨等，共有10個政黨，怎麼會是個案性立法？

在監院提及不當黨產條例的追溯時效部分，徐國勇強調，這也是立法院的職權，行政院不能因此認為窒礙難行，監察院也不能因此批評立法院，監察院應該自己提案請立法院修改法律，怎麼會怪行政院？

他說，政黨本質在於協助國民的意志，促進國民參政，政黨的正當經費來源，僅限於合乎政黨本質的黨費、政治獻金、競選經費的補助金和利息，其他方式取得的金錢都不符合政黨本質，監察院顯然對政黨本質的認識有所誤解。

另外，對於監察院指不當黨產條例危害憲法保障的訴訟權，徐國勇說，國民黨一直都有提相關司法訴訟，訴訟權並沒有被禁止，「又是監察院曲解法律，對法律認識不清」，政院深表遺憾。1060328

(中央社)