新農藥沒檢驗方法 食藥署趕工研擬

有立委質疑食藥署開放的農藥沒檢測方法；食藥署今天說，確實有2項新開放的農藥品項還沒檢驗方法，但可暫用國外方法檢測，不會有空窗，已加速研擬，最快7月公告。

媒體報導，衛生福利部公布「農藥殘留容許量標準」，放寬「氟派瑞」等22種農藥，遭立委質疑後，宣布暫緩實施。不過，中國國民黨籍立法委員陳宜民說，衛福部的農藥檢驗方法，在103年是最後一次修正公告，這次引發爭議的農藥，根本「無法檢測」，為何仍逕自公告。

衛福部食品藥物管理署食品化學科長廖家鼎下午受訪時表示，這次公告的絕大多數農藥都有方法可以檢測，其中僅2件氟速芬、普快淨還沒有方法，目前正在積極評估中，希望擬定方法可以納入多重檢驗方法裡。

根據程序，檢驗方法要經2個月預告，還要開專家會議討論。廖家鼎說，最快7月就會公告。

不過，沒有檢驗方法就先公告農藥可用；廖家鼎說，歐美先進國家對一些比較新的農藥已有檢驗方法，如果在國內行政程序還沒走完，但又急著要檢驗的話，也可以先用國際的方法來驗，不會有空窗期。

對於外界質疑，農藥公告和檢驗方法應該並行，不能有落差；廖家鼎說，這是很理想的建議，內部會再討論。1060328

(中央社)