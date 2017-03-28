臉歪嘴斜耳流膿 竟是中耳膽脂瘤作怪
北市一名35歲女性多年來左耳流膿，以為是中耳炎，沒想到最近出現暈眩、臉歪嘴斜等症狀，到萬芳醫院就診發現原來是中耳膽脂瘤作怪，採耳道微創手術後，成效良好。
萬芳醫院耳鼻喉科主治醫師曾智傑說，春夏是中耳炎高峰期，反覆的慢性中耳炎、耳膜破洞、耳咽管功能不良都可能引發膽脂瘤，「膽脂瘤雖發生在中耳腔內，但會侵犯到上鼓室及乳突腔，破壞聽小骨、顏面神經、耳蝸及半規管。」
曾智傑說，更嚴重的話，膽脂瘤可能會侵犯顱底，造成腦膜炎、腦膿傷，還可能危及生命。
不過，因細菌容易在瘤內滋生，造成中耳腔及乳突腔反覆發炎，用藥物治療膽脂瘤效果往往不理想，傳統開耳手術須進行3、4小時，要從耳後切開8公分，且恢復時間久，「病人會擔心術後聽力不佳、開放腔容易感染發炎」，導致病人治療意願下降。
曾智傑說，耳道微創手術從耳道進入，在高解析度的內視鏡下，將膽脂瘤從中耳腔及乳突腔清除乾淨，最後再重建聽力，優點是傷口小、恢復快，除切除膽脂瘤，也可用來治療中耳炎及耳膜修補。1060328
(中央社)
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