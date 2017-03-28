YouTube山寨版卡通 情節充斥灰暗暴力

影音分享網站YouTube上有著數以千計看似熱門卡通的影片，劇情卻含有令人不安且不恰當的內容，不宜兒童觀賞。

英國廣播公司（BBC）報導，倘若沒有特別注意，這類影片看起來似乎與正常版的人氣卡通「粉紅豬小妹」（Peppa Pig）無異，但只要持續觀看，就會發現劇情逐漸變得灰暗，例如1名牙醫拿著巨大的注射器現身，將豬小妹佩佩的牙齒用力拔出，同時傳來痛苦不已的哭泣聲。

當3歲女兒觀賞這段影片時，身兼媽媽與記者角色的朱尼（Laura June）馬上就發現事情有些不對勁。

朱尼說，「佩佩不斷尖叫和哭泣，影片中的牙醫有點像是虐待狂，但這已經偏離3歲小孩應該觀看的內容」；她在新聞網站The Outline分享自身經驗。

她說：「不過，這段卡通影片的角色看起來與佩佩非常相似，雖然有些粗糙，但相像到我女兒會說，『這是粉紅豬小妹』。」

YouTube充斥著這類影片，有些甚至吸引數以百萬計人次點閱。「Toys and Funny Kids Surprise Eggs」是全球百大最受關注的YouTube頻道之一，影片點閱次數已突破50億。

這個頻道目標網頁有張可愛的小孩照片，還有粉紅豬小妹、湯瑪士小火車（Thomas the Tank Engine）、餅乾怪獸（Cookie Monster）、米老鼠和「冰雪奇緣」艾莎女王（Elsa）等看似官方圖片。

然而，頻道上的影片標題卻是「冰雪奇緣艾莎女王是個大賤人」、「裸體浩克遺失了他的褲子」和「血腥艾莎：蜘蛛人打斷艾莎女王手臂」等，涵蓋暴力內容和惡搞幽默。

「Toys and Funny Kids Surprise Eggs」的頻道主並未應英國廣播公司熱門趨勢（BBC Trending）要求接受訪問，BBC也嘗試聯繫其他類似影片的製作人，同樣未獲回應。

自BBC熱門趨勢展開調查以來，受到關注的多個YouTube頻道已被移除，包括上傳山寨版粉紅豬小妹看牙醫影片的頻道。（譯者：中央社劉文瑜）1060328

(中央社)