幫助身障者 多所幼兒園捐1700包給聖心教養院

上午在活動會場，共捐出1700多包尿褲給聖心教養院。（呂妍庭攝）

活動中安排學童闖關體驗，氣氛十分熱鬧。（呂妍庭攝）

兒童節將至，嘉義縣幼兒教育學會黃正雄理事長發起「轉動愛心、童享幸福」關懷聖心教養院暨慶祝106年兒童節公益活動，今28日上午在吳鳳科技大學旭光中心舉辦，現場規畫闖關遊戲讓幼兒們在體能趣味競賽過程中，學習關懷與同理他人外，也把募集來的1700多包成人尿褲給聖心教養院。

聖心教養院吳敏華院長說，聖心主要服務對象為中高齡身心障礙者，由於從小身體障礙或因老化因素影響其日常生活自理能力，大多數的服務使用者無法自行如廁，需要使用尿布，但大量的紙尿褲需求已造成院方龐大的負擔。因此，嘉義縣幼兒教育學會由理事長發起公益紙尿褲勸募活動，包括嘉義市幼兒教育學會、吳鳳科技大學幼保系與急救社、嗡嗡嗡藝術工作室等單位紛紛響應。

上午的公益活動獲得多所幼兒園所參與踴躍，報名隊伍多達38隊，活動也分成室內及室外2個場地進行，包括腳上功夫、頂上開花、滾大球、高空鋼索等等，並設置大型充氣溜滑梯讓小小運動員玩耍，教養院也在活動現場設置身心障礙體驗專區，讓小朋友透過各項遊戲體驗視障、肢體障礙等朋友在生活中所遭遇的不便。

黃正雄指出，廣邀嘉義地區的幼兒園所發起公益紙尿褲勸募活動，藉活動培育小小幼兒們奉獻行愛的觀念，另台北罔市愛心志工團也在臉書粉絲團上同步號召網友響應捐尿布送聖心公益活動。

(中時)