溫減目標首階段設到2020年 下月跨部會提減量
環保署今天發布「溫室氣體階段管制目標及管制方式作業準則」，明定溫減第一個5年時程為2016到2020年。依此環保署預計下個月召集經濟部、交通部、農委會等部會，討論到2020年的溫室氣體排放總量管制目標，以及六大部門(能源、製造、住商)的分配量。
溫減法前年通過，明定我國溫室氣體減量總目標，到2050年時排放量要為2005年的一半，並明定每5年為一期訂定溫室氣體階段管制目標。經研商後，環保署今天發布準則，確認第一期階時程從2016到2025年。依此各部會在溫減目標上，必須先提出一個5年的減量分析與做法。
環保署表示，本準則除要求階段管制目標訂定過程應進行排放趨勢推估及情境分析、經濟、能源、環境與社會等面向衝擊影響評估外，也要求過程應舉行專家諮詢及舉辦公聽會。
此外，階段管制目標搭配國家及部門別評量指標、部門溫室氣體排放管制目標、排放量統計資料等，每年需進行評估及檢視執行情形，未能達成目標者則須提出改善計畫。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。