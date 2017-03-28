溫減目標首階段設到2020年 下月跨部會提減量

我要評比

環保署今天發布「溫室氣體階段管制目標及管制方式作業準則」，明定溫減第一個5年時程為2016到2020年。依此環保署預計下個月召集經濟部、交通部、農委會等部會，討論到2020年的溫室氣體排放總量管制目標，以及六大部門(能源、製造、住商)的分配量。

溫減法前年通過，明定我國溫室氣體減量總目標，到2050年時排放量要為2005年的一半，並明定每5年為一期訂定溫室氣體階段管制目標。經研商後，環保署今天發布準則，確認第一期階時程從2016到2025年。依此各部會在溫減目標上，必須先提出一個5年的減量分析與做法。

環保署表示，本準則除要求階段管制目標訂定過程應進行排放趨勢推估及情境分析、經濟、能源、環境與社會等面向衝擊影響評估外，也要求過程應舉行專家諮詢及舉辦公聽會。

此外，階段管制目標搭配國家及部門別評量指標、部門溫室氣體排放管制目標、排放量統計資料等，每年需進行評估及檢視執行情形，未能達成目標者則須提出改善計畫。

(中時)