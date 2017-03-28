將進入梅雨季 高市苓雅區登革熱防疫總動員

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高雄市苓雅區公所28日舉辦「孳生源清除暨登革熱宣導總動員」。（呂素麗攝）

高雄市苓雅區公所28日舉辦「孳生源清除暨登革熱宣導總動員」，誓師大會─自行車遊街宣導。（呂素麗攝）

去年高雄市登革熱防疫績效不錯，今年將進入梅雨季節，市府防疫團隊不敢掉以輕心，將陸續在各區舉辦登革熱防疫總動員，28日在苓雅區登場，區長陳進德率百餘名志工及防疫人員誓師後，由清潔隊實地示範溝壁沖吸清除溝壁蟲卵工作，隨即以自行車巡「里」穿越大街小巷，進行登革熱和茲卡防治宣導。

即將進入梅雨季節，環保局、衛生局、民政局、經發局、苓雅區衛生所、苓雅區清潔隊等市府防疫團隊無不嚴陣以待。

近期衛生局調查發現，全市戶外積水容器數已有逐漸增加的趨勢，各項條件皆適合斑蚊繁殖生長；衛生局呼籲市民朋友應提高警覺，落實清除積水容器，才能有效降低病媒蚊密度，避免登革熱疫情發生。

陳進德等人宣導也請大家積極清除室內外積水容器，如輪胎、鐵鋁罐、帆布、盆栽底盤及空地內水桶等，並隨時做好自身防蚊工作。

衛生局提醒民眾，前往登革熱和茲卡病毒高風險國家，返國後如有疑似症狀，請主動前往登革熱合約診所或轄區衛生所接受採血檢驗，如確認感染登革熱或茲卡病毒，皆可獲得2500元的主動通報獎金。

新住民返鄉探親出國前可至衛生所諮詢並領取防疫包，回國後主動到衛生所抽血即可獲得250元禮券。

(中時)