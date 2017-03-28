張靚穎開胸露背性感大解放 一轉側身洩Nubra
大陸歌手張靚穎去年和相戀13年的CEO經紀人馮軻完婚，雖媽媽一度跳出反對兩人婚事，讓家醜全攤在陽光下，但之後又上演大和解，才讓風波告一段落。而張靚穎昨（27日）出席頒獎典禮，難得解放秀性感，沒想一轉身竟不慎露出Nubra，在網上造成熱議。
張靚穎27日現身「東方風雲榜音樂盛典」，一身墨綠色褲裝登上紅毯，而胸前開深V的設計，讓她的酥胸若隱若現，加上大秀美背，可說是前後都很有看頭。不過，在她轉過身之際，卻被捕捉到隱形內衣明顯曝光的畫面，引來部分網友吐槽「好尷尬」，認為她應再穿個內搭較保險，但也有粉絲力挺她人在現場明明很美，覺得是有人刻意利用角度黑張靚穎。
另外，張靚穎在此典禮擔任開場嘉賓，表演多首全新編排的經典歌曲，引爆全場氣氛，更五度拿下「最佳女歌手」，成為該典禮獲此殊榮最多的女歌手，可見其人氣依舊火紅。
(中時電子報)
關鍵字：張靚穎
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