第2型糖尿病弱勢族群 嘉市提供試紙和足鞋補助

嘉義市衛生局副局長廖育瑋、黃彬診所黃彬醫師、鍾春英衛教師一起呼籲符合補助資格的糖尿病病友，趕快到衛生局申請血糖試紙與保護足鞋補助。（呂妍庭攝）

黃彬醫師強調，糖尿病患如有末稍循環問題，應該穿一雙好鞋。（呂妍庭攝）

嘉義市首創全國，針對糖尿病弱勢族群提供保護足鞋及第2型糖尿病患者血糖試紙提供補助，符合資格通過審查者，每月最高補助1500元，保護足鞋每人每年3500元，上午衛生局和黃彬診所黃彬醫師等人一起站出來，呼籲符合資格的民眾提出申請。患有糖尿病長達10多年的周姓民眾說，依他2個半月使用125張試紙，要價1800元來算，如有補助，對中低收患者來說，真的是一筆不小的補助。

黃彬表示，注射胰島素的糖尿病患者，唯有透過每日按時監測血糖，定期返診與醫師溝通飲食、運動與用藥，才能將血糖控制好，預防過高與過低的血糖對身體的危害，並減少併發症發生。足部問題是糖尿病人常見的慢性併發症，一但開始出現足部末梢循環不良、感覺異常，更需要一雙好的護足鞋來減少足部損傷，以免引起感染、潰爛，甚至衍生截肢問題，影響日常生活品質與生命安全。

衛生局提醒凡設籍嘉義市糖尿病患者，經醫師診斷符合條件，具低收、中低收入戶或家庭實際總收入平均每人每月未超過中央主管機關當年公布最低生活費標準2.5倍及全戶不動產低於650萬元的補助資格者，檢附(1)申請書(2) 2吋照片2張(3)身分證正反面影本(4)醫師診斷證明書(5)中低、低收入戶證明或全戶財稅及全戶所得證明(6)全戶戶口名簿，經衛生局審核通過後，就血糖試紙每人每月最高補助1500元，保護足鞋每人每年最高補助3500元。

(中時)