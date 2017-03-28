瑞典竊賊偷到殘疾專用電腦 再闖空門歸還
瑞典一名3歲殘疾兒童專用的輔助電腦遭竊，家人透過媒體呼籲竊賊要有同情心，結果良心未泯的小偷再闖一次空門歸還電腦。
根據瑞典快報（Expressen）近日報導， 在哥特堡（Goteborg ）一名3歲患有肌肉及神經控制多種疾病的男童，他就讀的幼稚園近日遭竊賊潛入，偷走男童專用訂製的輔助電腦，母親報警時傷心的表示，這台電腦對男童學習是非常重要工具，失竊令人感到相當難過。
家長說明，這個訂製電腦價格不斐，擁有眼球追蹤功能，電腦可以追蹤人眼看到的位置，當男童把眼睛固定在一個地方，就像是滑鼠點擊一樣，可以打開音樂及瀏覽圖片，是很重要的學習工具。
就在家長及警方透過媒體呼籲竊賊要有同情心，盡速歸還電腦後數天，幼稚園員工上班時發現又被闖空門了，只不過這次男童的電腦回來了，除了沒電以外，一切正常。1060328
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。