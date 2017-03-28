瑞典竊賊偷到殘疾專用電腦 再闖空門歸還

瑞典一名3歲殘疾兒童專用的輔助電腦遭竊，家人透過媒體呼籲竊賊要有同情心，結果良心未泯的小偷再闖一次空門歸還電腦。

根據瑞典快報（Expressen）近日報導， 在哥特堡（Goteborg ）一名3歲患有肌肉及神經控制多種疾病的男童，他就讀的幼稚園近日遭竊賊潛入，偷走男童專用訂製的輔助電腦，母親報警時傷心的表示，這台電腦對男童學習是非常重要工具，失竊令人感到相當難過。

家長說明，這個訂製電腦價格不斐，擁有眼球追蹤功能，電腦可以追蹤人眼看到的位置，當男童把眼睛固定在一個地方，就像是滑鼠點擊一樣，可以打開音樂及瀏覽圖片，是很重要的學習工具。

就在家長及警方透過媒體呼籲竊賊要有同情心，盡速歸還電腦後數天，幼稚園員工上班時發現又被闖空門了，只不過這次男童的電腦回來了，除了沒電以外，一切正常。1060328

(中央社)