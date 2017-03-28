馬英九一審無罪 立院藍綠看法兩極
前總統馬英九涉洩密等案一審判無罪，民進黨團書記長李俊俋今天說，司法不徹底大改革不行；國民黨團書記長王育敏說，司法還馬英九應有公道。
特偵組102年偵辦民進黨立法委員柯建銘涉關說案，引發洩密爭議。柯建銘自訴馬英九涉嫌洩密、誹謗，台北地方法院今天審結，判馬英九無罪，全案可上訴。
李俊俋說，這個判決結果看出「司法碰到馬英九就會轉彎」，但這不會影響公訴部分，還是會照公訴程序走。
他表示，這也顯示司法不徹底大改革不行，哪有「小弟洩密有事，大哥叫他洩密卻沒事」的道理。
李俊俋說，柯建銘已表示會上訴到底，就等柯建銘上訴。
王育敏則表示，司法審判可以維持其獨立性，根據事實審理還給馬英九應有的公道，他們尊重且樂於見到這樣的判決，還給馬英九在司法上應有的公道。
時代力量立法院黨團總召徐永明說，總統違法濫權叫檢察總長來報告偵查中的案件，其實很明顯，但法官卻視而不見，恐怕會引起更多社會紛擾。
親民黨立法院黨團總召李鴻鈞則說，尊重司法。1060328
(中央社)
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