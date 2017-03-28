歡度兒童節連假 周末親子攜手到田尾看「花木蘭」

彰化縣文化局106年度藝術巡演，首場演出「花木蘭」邀請海波兒童劇團演出，本周六4月1日晚間7點在田尾公路花園第1停車場。(彰化縣政府提供)

兒童節連假，親子相約來看劇。彰化縣文化局106年度藝術巡演活動，首場演出將於4月1日本周六晚上7點在田尾公路花園第1停車場(夜市旁)演出，邀請海波兒童劇團策劃劇碼「花木蘭」，歡迎民眾踴躍前往觀賞。

活動除了戲劇演出外，更精心安排、設計各項趣味遊戲與觀眾互動參與，包含有獎徵答、卡通明星「集集松鼠兄弟」與「奶油獅」的唱跳秀等，增添演出的活潑性及豐富度。

劇中角色花木蘭勇敢又孝順，為了不讓年邁父親擔心又可以保護年幼的弟弟，勇敢的代父從軍，並討伐外敵，其精神值得觀眾一起分享，更能從中學習多關心及孝順長輩，讓每個家庭都能和樂融融，進而增加情感。

文化局指出，海波兒童劇團長期致力於引領孩子認識戲劇，並輕鬆健康律動，此次活動主題規劃五大單元：包含「兒童戲劇演出」、「戲劇有獎徵答」、「趣味遊戲大挑戰」、「點心家族與卡通明星唱跳秀」、「點心拍照會」組合演出。

文化局表示，縣長魏明谷上任以來，一直努力將彰化縣打造成為多元文化藝術特色大縣，歡迎縣民鄉親在連假周末期間，多多認識藝術劇團表演活動，更希望藉由小朋友的手牽起阿公、阿嬷的手，一同來看劇，促進全家三代情感生活更為交融。

(中時)