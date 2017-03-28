國立高中與高職改隸 武陵高中強力反對

桃園市預計2018年改隸國立高中為市立高中，但武陵高中校長林清波卻大力反對。（甘嘉雯攝）

桃園市將於2018年將國立高中及私立高中職改制為市立學校，因應改至將負擔5億多元，不過仍有14項費用與中央未達成共識，多位議員要求市府必須清楚規畫包括教職人員退休及相關福利，而改制後的學校土地仍屬中央，然而武陵高中校長林清波對改制大表反對，認為無疑是政治力介入教育，壓縮教育環境與素質。

教育局長高安邦表示，桃園市轄區武陵、桃高、內壢、陽明、楊梅、龍潭高中、中壢高商、中壢家商、桃園啟智學校9所國立高中職，另外16所私立高中職，計有振聲、啟英、六和、育達、復旦、大華、永平、治平、方曙、漢英、至善、新興、光啟、成功、大興及清華等，將納入市府管轄準備中。

高安邦表示，教育部原列應移撥127項業務，目前有113項已達成共識，經費項目計45億多元市府要負擔5億2834萬5000元，預計4月11日會再與教育部確認最後細節，以2018元旦改隸為目標。

「我真的很憂心政治力介入教育！」林清波說，武陵目前是全國排名前五的學校，若改隸維市高，若以國中免試入學每校1名額來說還能接受，但若教育局要求桃園市66所國中每校3個名額「學生素質會拉低，他也不能說不」，現在是國立高中他能反對，但以後就變成「行政命令」。

林清波說，未來校長遴選也會政治化，改隸市高，校長就變會成市長或局長的口袋名單，無法遴選出立場超然為學校服務的人選，就他了解，許多國高的老師及家長都不希望改隸。

(中時)