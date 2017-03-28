青聯會創世做義工 病患笑開懷
「他們真的很喜歡出門，走出院門外就顯得很開心！」台東縣青聯會28日到創世基金會當義工，他們推著植物人病患到附近的果菜市場逛，患者甚至還一直笑，顯得十分開心！台東創世基金會院長王玉鳳說，患者其實很想出門透氣，因此基金會需要更多志工投入。
青聯會趁著青年節前夕，共號召10名成員到創世當義工，他們協助病患下床、為他們蓋好被子，並推著患者出院門，呼吸新鮮空氣，由於院門外就是台東果菜市場，在志工的陪伴下，也推著他們到果菜市場晃一圈。
患者小堅入院已經1年，因為車禍變成植物人，不過經過復健及訓練，已經變成甦醒個案，今天到果菜市場還能付錢、帶著蕃茄、豆腐回到院內，為中午加菜。
青聯會長鄭任宗表示，青聯會由在地年輕人所組成，大家趁著工作空檔一同做志工，不過到創世服務後，才知道照料植物人十分不容易，也上到寶貴的一課。
王玉鳳表示，即使是植物人也需要常常下床、走入社區做社區融合，但礙於人力往往會加重院內工作人員的負擔，只要志工加入，將能讓更多植物人患者受惠。
(中時)
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