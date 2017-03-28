台北文華東方推出香水下午茶

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「J'adore In Joy愉悅淡香水下午茶」每人1,050元+10%。（圖／業者提供）

當文華東方遇上Dior，會激盪出什麼樣的火花？答案是結合香水與甜點的下午茶。（圖／業者提供）

當文華東方遇上Dior，會激盪出什麼樣的火花？答案是結合香水與甜點的下午茶。2017年4月14日至5月14日，文華東方酒店5樓現文華Café 推出「Jadore In Joy愉悅淡香水下午茶」。

法籍行政西點主廚貴格瑞‧鐸彥以Dior這款Jadore淡香水為靈感，創作出系列精緻甜點，包括In Joy茉莉蜜桃馬卡龍、鹽之花起司慕斯、覆盆莓花瓣蛋糕、及蜜桃冰沙等甜點。

每套下午茶還包括鴨肝佐蜜桃法式千層捲、檸檬奶油乳酪襯茉莉花茶凍、煙燻火腿泡芙佐鹽之花等三道鹹點以及中層外酥內鬆軟的傳統英式司康，另外下午茶時段還有精緻的巧克力推車，推車內有各式手工巧克力和法式水果軟糖供賓客挑選品嘗。

「Jadore In Joy愉悅淡香水下午茶」每人1,050元+10%，享用下午茶還有機會獲贈Jadore In Joy愉悅淡香水精美贈禮(數量有限，送完為止)。

(中時)