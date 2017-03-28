美國新世代政治領袖訪問團訪桃園

2017美國新世代政治領袖訪問團27日晚間抵台訪問，第一站就是訪問桃園。（甘嘉雯翻攝）

2017美國新世代政治領袖訪問團27日晚間抵台訪問，第一站就是訪問桃園。（甘嘉雯翻攝）

2017美國新世代政治領袖訪問團27日晚間抵台訪問，第一站就是訪問桃園。（甘嘉雯翻攝）

2017美國新世代政治領袖訪問團27日晚間由美國喬治亞州富頓郡議員埃利斯（Bob Elis）率領的9位美國年輕議員訪問團，抵台後的第一站就是桃園，除參觀中壢日月光半導體工廠，還與桃園市長鄭文燦會面，雙方就人才培育、勞動力最低薪資訂定、水資源管理、大眾交通運輸建設等議題，進行廣泛意見交換及經驗交流。

團長埃利斯議員相當關注教育議題，詢問台灣如何縮短學用落差，副市長王明德表示，近年來台灣政府積極推動產學合作，並策略性地透過「亞洲．矽谷計畫」，提供產業界人士進入大專院校授課等具體做法，讓年輕人提早與業界接軌，促使未來能夠學以致用。

透過外交部及駐亞特蘭大辦事處的牽線下，今年2月6日喬治亞州富頓郡以郵件異地換約形式，完成與桃園市締盟為姊妹市，從「筆友」到兩市代表見面，希望雙方城市的機場也能成為姊妹機場，在機場管理及物流業營運上，能有更深入的互惠與交流。

(中時)