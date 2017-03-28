震撼教育 植物人一躺10年 高中生眼眶紅
新興高中30位同學28日在創世桃園院中架起黑板、排起課桌椅，一聲整齊的口令「起立、立正、敬禮」後開始上課，這堂「植物人」的課讓同學震撼，因為躺在床上的植物人阿諺10年前跟這些同學一樣青春洋溢，但一場機車車禍讓他躺在床上整整10年。
同學們寫下「10年後的我」，大家七嘴八舌地討論，無論是要當會計、運動推廣業務或是空服員，同學們眼中都閃耀著對未來的憧憬，創世人員分享阿諺的故事，一場車禍打碎阿諺的夢想，人生就此失去色彩。
現場許多同學紅了眼眶，不捨當年與自己相同年紀的他，一輩子就如此。依內政部警政署統計，因機車意外導致死亡及受傷者，18至24歲比例遠高於其他年齡，過去5年間，死亡的人數每年400位，雖各界極力宣導交通安全的重要性，但事故人數卻並未連年降低，馬路成了年輕人的天堂路。
(中時)
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