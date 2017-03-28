阿里山櫻王滿開　清明連假實施交管

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嘉義縣阿里山森林遊樂區內的櫻王目前滿開，嘉義林管處指出，現為最佳賞花期。（嘉義林管處提供）

春天百花綻放，為期一個月的阿里山花季也過了一半，但花況越來越好，備受矚目的「櫻王」目前已滿開，嘉義林管處指出，現為賞花、秒殺底片的最佳時間；另也因應清明節4天連假，預估會出現賞櫻熱潮，公路總局將實施管制。

嘉義林管處表示，目前區內整體花況達8成，加上櫻王滿開，為民眾最佳的賞花、秒殺底片的最佳時間，因怕清明節過後若遇大雨、刮風，花瓣就會掉落，美麗景緻將快速消失。

林管處表示，交通部公路總局為提升阿里山花季觀光品質，將於4月1至4日實施花季交通管制，因預估連假期間會出現賞櫻熱潮，管制時間為嘉義端（台18線65.5公里湖底）上午6點至11點，南投端（台21線145公里塔塔加）上午7點至11點，管制期間除持有相關證明文件，禁行小型車。

(中時)