日本民調：半數外國人想成為忍者
日本忍者協議會（Japan Ninja Council）在包括日本在內的11國進行了「忍者全球調查」，結果發現海外10國當中，約50%的人都回答，「想成為忍者」。
忍者協議會為迎接2020年東京奧運、帕奧會，計劃活用忍者推廣觀光、活化地方經濟，故事先做了這項調查。調查對象是對日本關心程度高的中國、台灣、香港、泰國、馬來西亞、印尼、美國、澳大利亞、法國、德國等的約2千民眾。為了瞭解外國人和日本人看法的差異，也針對日本20至69歲的300名男女進行了調查。
調查項目分為，「忍者的認知度」、「忍者的好感度和興趣度」、「是否想成為忍者」、「對忍者的印象」、「忍者促進觀光旅的要素」等。
結果發現，忍者在海外的認知度達98.7%，相信現在仍有忍者存在的外國人占全部的63.1%，尤其是印尼人相信有忍者的高達78.9%，美國達73.7%，美國有41.2%的人相信「現在日本仍有許多忍者」。
海外知道忍者的人當中，有半數的人回答：「想成為忍者」，有49.6的人說，「不想」。其中泰國竟有80.8%的人表示，希望能成為忍者！調查證實，外國人對忍者的興趣頗高，「想親身體驗當忍者」也成為到日本旅遊的動機之一。
(中時)
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