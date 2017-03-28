毒品混裝三合一咖啡 毒販生意愈做愈大
35歲侯姓男子把家當毒品混裝工廠，將二級毒品浴鹽、三級毒品K他命和三合一咖啡攪拌偽裝成咖啡包、感冒膠囊，專門賣給嘉義縣市各越南店、PUB及各大轟趴場合，宣稱可提神解勞，許多服務生和愛玩客購買後，感覺提神效果比市售三合一咖啡好很多，雖然一包要價3、400元，還是有不少人試成主顧，並將訊息廣為宣傳，造成同業競相購買。
昨嘉義市政府警察局刑事警察大隊、嘉義縣警察局中埔分局和海巡署聯合出擊，前往嘉縣中埔鄉和美村，當場查獲侯姓主嫌的三級毒品混裝工廠，當場查扣K他命毒品79公克、混合型毒品咖啡1287公克、混合毒品咖啡半成品3520公克及混裝工具一批等，將集團成員6人依法移送嘉義地檢署，目前侯男已被收押。
警方表示，目前很多販毒者為躲避警方查緝會刻意將三級毒品與其他產品混裝後重新包裝，並透過下線販售，此類產品比較會出現在KTV或一些轟趴聚會中，特別呼籲在不明人士共同聚會中不要輕易飲用不明來源飲料，以防不小心誤飲毒品而產生不良後果。
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(中時)
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