林智平歸隊一軍回先發？ 洪總：要看狀況

林智平。（資料照，范揚光攝）

Lamigo桃猿三壘手林智平今年與球隊談薪卡關，季前的官辦熱身賽都未出賽，直到25日中職開幕戰才確定與球隊完成簽約，今年月薪加10萬來到36萬，今天（28日）他先在二軍打開幕戰，可望明天就歸隊一軍。

林智平直到趕在今年球隊首戰前一天才完成談薪，在此之前，林智平都待在二軍，沒有在官辦熱身賽亮相，因此雖已敲定合約，林智平開季先在二軍出賽，今天在二軍首戰碰上中信兄弟，4打數敲出2支安打，總教練洪一中說：「還是要讓他打一下，找比賽的感覺，今天打完應該就上來（一軍）了。」

過去林智平是桃猿先發三壘手，但今年22歲的梁家榮今年春訓打擊表現亮眼，也在開季卡位一軍，林智平歸隊後是否能回到先發位置？洪總說：「也還是要看狀況，我當然是樂見大家都打得好，只要你能打，我一定找位置給你打。」

(中時電子報)