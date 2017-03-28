大安公園嬌客 林敏雄花4年復育螢火蟲

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搖滾天團五月天將在大安森林公園開唱，蔚為話題，而公園新嬌客「螢火蟲」復育有成，隔了24年重新出現在公園，來自全聯董事長林敏雄從4年前開始的一連串復育計畫。

五月天將在大安森林公園免費開唱，已經吸引歌迷排隊與卡位；有生態人士擔憂，大批人潮湧進後，是否會破壞棲地，台北市政府也為預防約2000平方公尺螢火蟲棲地遭破壞，將以柵欄隔開。也因這樣的話題，讓台北市民眾發覺，螢火蟲回來了。

近來在經營圈低調的全聯實業董事長林敏雄今天受訪指出，自己與5位企業家合資成立被大安森林公園之友基金會，說服加入基金會是因緣際會，剛好因為自然生態的維護是自己近年的重心，所以一踏入就想做事情。

林敏雄說，基金會從2013年起開始關心螢火蟲的復育，並陸續投入金錢與時間，官方及學術界的努力下，一路從環境評估、資源調查、採種飼養及野放、完成環境基礎調查、水源改善、周邊環境改善、夜間燈光改善等多項重要設施。

林敏雄強調，歷經四年，動員上萬人次的義工，終於在大安森林公園、榮星花園、木柵公園及永建國小等處成功復育螢火蟲，讓消失24年的生態指標「螢火蟲」重現台北市。

他低調透露，光在大安森林公園投入生態池與相關周邊環境改善都錢後就投入新台幣3000多萬元，但錢不是重點，看到螢火蟲在都市裡出現，就所有成員對於付出讓感到值得。

林敏雄說，螢火蟲棲地重建成功案例引起國際學者的關注，還特別將2017年的國際螢火蟲年會移師台北舉行，從4月2日開始，台北市整個4月都有螢火蟲相關活動。

林敏雄開心地說，近年逐漸都把手上的管理交給信任的專業人，自己則認真改善台灣的生活環境，像之前老鷹紅豆，感受到維護生態的重要，所以利用全聯力量推廣契作紅豆，看到黑鳶回來了的消息，讓他相當欣慰。

林敏雄認為，當企業逐漸壯大，對社會參與力量擴大，應該替大家、下一代做一些事情。為了這次復育螢火蟲，也特地打造螢火蟲的主題曲，跟影片要跟大眾分享這樣的信念。1060328

(中央社)