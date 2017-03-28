馬英九一審無罪 王金平暫無回應

我要評比

民主進步黨立委柯建銘自訴前總統馬英九涉嫌洩密、誹謗，台北地方法院今天判馬英九無罪。立法院前院長、國民黨立委王金平尚未有任何回應。

特偵組102年偵辦民進黨立法委員柯建銘涉關說案，引發洩密爭議。柯建銘自訴馬英九涉嫌洩密、誹謗，台北地方法院今天審結，判馬英九無罪，全案可上訴。

王金平辦公室表示，王金平今天無立法院相關行程，因此不會到立法院的辦公室。

此外，今天是立法院本會期對行政院長施政總質詢的最後一天，王金平本來登記最後一位質詢，但最後也改為書面質詢，並未登上質詢台。1060328

(中央社)