民心何所向 法國大選比往年更撲朔迷離

距離法國總統大選剩不到一個月時間，民調顯示有4成選民有意投下空白票，比以往選舉都多，顯示他們對現有人選不甚滿意；另外不確定投誰的比例也很高，選舉結果撲朔迷離。

智庫Synopia委託法國公眾意見機構（Ifop）調查，於民意報（l’Opinion）刊登結果，顯示多達40%的選民想要投下空白票，而且希望空白票數若達到一定門檻，可具體表達他們對這場選舉和候選人的不滿。

依目前選舉規定，空白票數再多，都對選舉結果沒有影響。但近年有些團體發起連署，主張空白票的意義應獲承認。

空白票意指選民投下選票，但上面不圈選任何候選人，並非棄權，也不屬於廢票。法國原本把空白票與廢票一併計算，但自2014年起，兩種票分別計算。

空白票的意義，可解讀為選民不願放棄自己對政治的意見表達機會，但又對現有候選人的政見不滿意，因此投下空白票，藉以表達自己的不認同，同時削弱當選人的正當性。

目前在第一輪投票中民意支持率最高的極右派候選人瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）也不過只有25%的支持率，若有意投空白票的人多達40%，或許說明選民希望有其他選擇。

此外，民調機構易普索（Ipsos）替France Inter電台執行的調查也顯示，目前只有65%的人確定會去投票，但在過去的總統大選中，一向都至少有70%的人投票。

而在確定會去投票的人之中，又有40%說自己可能會在最後一刻改變投票意向，尤其是左派候選人阿蒙（Benoit Hamon）和號稱中間派的馬克宏（Emmanuel Macron），最讓支持者猶疑不決。

全球去年經歷英國決定脫離歐洲聯盟、美國選出商人川普（Donald Trump）為總統等兩件令人訝異民心所向的事件後，這次法國大選恐怕也難憑過往政治思維預測結果。1060328

(中央社)