民心何所向 法國大選比往年更撲朔迷離
距離法國總統大選剩不到一個月時間，民調顯示有4成選民有意投下空白票，比以往選舉都多，顯示他們對現有人選不甚滿意；另外不確定投誰的比例也很高，選舉結果撲朔迷離。
智庫Synopia委託法國公眾意見機構（Ifop）調查，於民意報（l’Opinion）刊登結果，顯示多達40%的選民想要投下空白票，而且希望空白票數若達到一定門檻，可具體表達他們對這場選舉和候選人的不滿。
依目前選舉規定，空白票數再多，都對選舉結果沒有影響。但近年有些團體發起連署，主張空白票的意義應獲承認。
空白票意指選民投下選票，但上面不圈選任何候選人，並非棄權，也不屬於廢票。法國原本把空白票與廢票一併計算，但自2014年起，兩種票分別計算。
空白票的意義，可解讀為選民不願放棄自己對政治的意見表達機會，但又對現有候選人的政見不滿意，因此投下空白票，藉以表達自己的不認同，同時削弱當選人的正當性。
目前在第一輪投票中民意支持率最高的極右派候選人瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）也不過只有25%的支持率，若有意投空白票的人多達40%，或許說明選民希望有其他選擇。
此外，民調機構易普索（Ipsos）替France Inter電台執行的調查也顯示，目前只有65%的人確定會去投票，但在過去的總統大選中，一向都至少有70%的人投票。
而在確定會去投票的人之中，又有40%說自己可能會在最後一刻改變投票意向，尤其是左派候選人阿蒙（Benoit Hamon）和號稱中間派的馬克宏（Emmanuel Macron），最讓支持者猶疑不決。
全球去年經歷英國決定脫離歐洲聯盟、美國選出商人川普（Donald Trump）為總統等兩件令人訝異民心所向的事件後，這次法國大選恐怕也難憑過往政治思維預測結果。1060328
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。