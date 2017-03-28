副總統：台灣外交處境微妙 政府未卻步
副總統陳建仁今天接見聯合國永續發展專家訪問團，他說，台灣外交處境微妙，但政府做為國際社會負責任的成員，從未因此卻步；做為國際社會的一分子，「我們有責任做出貢獻」。
陳副總統今天接見聯合國永續發展專家訪問團一行，訪賓由聯合國系統學術理事會執行長愛德格（Alistair Edgar）陪同，前來總統府拜會副總統；這項行程未公開，總統府會後發布新聞稿。
陳副總統致詞時表示，多年來，訪賓們已與台灣建立良好的工作關係，並曾與台灣駐外單位共同舉辦研討會探討迫切的全球議題，也支持台灣的國際參與，並分享專業知識，提供政府政策及施政的參考，對此，他要表達誠摯感謝。
副總統指出，台灣的外交處境微妙，但政府做為國際社會負責任的成員，從未因此卻步，首先，「做為國際社會的一分子，我們有責任做出貢獻」；其次，「我們在世界上有許多像與會訪賓這樣支持我國的友人」。
副總統談及，台灣與友邦在農業、醫療、教育、保育及科技等各方面有許多的合作。當全世界準備追求「永續發展目標」(SDGs)之際，台灣希望與友邦合作的計畫可以與聯合國「永續發展目標」的目標相結合，以支持全球的努力；就如同台灣於2000年協助友好國家推動與「千禧年發展目標」(MDGs)相關的雙邊計畫一樣。
副總統認為，面臨諸如永續發展及全球氣候變遷等如此重大的挑戰，沒有任何國家可置身事外，台灣做為一個有能力提供協助的國家，當然不應被排除，將與聖文森等友邦，以及與會訪賓等國際友人持續合作，對永續發展及氣候變遷做出貢獻。1060328
(中央社)
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