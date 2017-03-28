告別故鄉 董振良金門拍雨夜花
沉潛6年，未拍攝任何金門題材影片的導演董振良，重拾導演筒，回到故鄉拍攝「雨夜花」，今天在金山公墓開鏡。董振良說，要以這部電影向故鄉告別。
秉持著「永遠的第一人稱」影片的特質，這部「雨夜花」，董振良依然一人身兼數職--自導、自演、自拍。今天開鏡沒有熱鬧的典禮，也沒有工作人員；除了董振良，只有當地的媒體記者。
董振良說，這部影片發想於多年前寫給媽媽的一封信，要述說30年來拍片的心境。故事金門為背景，敘述多年來，金門政客對地方發展的深遠影響，並透過自己與家人與親情的連結，表達台灣遊子對故鄉、故土、故人的眷戀。
此外，為金門保留著不少珍貴影像紀錄的他，同時要藉著「雨夜花」呼籲相關單位重視文化保存與影像紀錄，留住金門人的記憶與金門人的根。他期待，金門珍貴的記憶與紀錄不要如「花謝落土不再回」。
董振良在戰地政務時期，就已挑戰當時的威權體制，私自攜帶當時列為「違禁品」的攝影機入境金門拍片；更曾支援戰地政務解嚴等民主運動，早年被列為入境金門的黑名單。他自民國76年起拍片，以家鄉金門為題，拍攝相關的紀錄片達30多部。
81年，董振良完成「再見金門」電影劇本，因故未拍成；後來在「單打雙不打」一片中呈現部分內容。戰地政務解嚴後，他持續以金門題材從事動態影像創作，其中包括兩岸婚姻、戰地文化、傳藝工藝的紀錄。
99年，董振良拍攝完成「吃電影的人」一片，並在隔年返鄉在金門機場和後埔16藝文特區，舉辦「金門電影展」，之後整整6年未拍攝任何家鄉題材的電影。
這次再執導演筒，雖然董振良口裡說這是向故鄉告別之作，但同時又期盼「這不是最後一部以金門為背景的電影」，也不是對故鄉的句點。「雨夜花」今天在公墓開鏡後，他將陸續到金門其他場景拍攝，之後再移師台灣取景。希望今年能完成全片。1060328
(中央社)
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