自由車環台賽 桃園站經過鄉鎮與山海
2017國際自由車環台公路大賽桃園市站，28日舉行開幕典禮，全程682.11公里，桃園市站全長118.88公里，來自全球30個國家、21支隊伍，共計168位菁英選手參賽，桃園站行程繞行10個行政區，經過城鄉及山線、海線，桃園市長鄭文燦表示，選手可飽覽鄉鎮與山海，希望透過比賽行銷桃園。
國際自由車環台公路大賽已連續7年在台灣舉行，桃園市是第3站，鄭文燦說，路線從市府出發，經過竹圍漁港，選手在台61及台66快速道路競速，路線長達60公里，可以欣賞白沙岬燈塔及風車、海岸景觀，並在大潭國小設衝刺點；同時經過客庄農村，並於台3乙線、石門水庫及角板山設3處登山點，可看到桃園茶鄉風光；終點站設在角板山，也是泰雅族的原鄉，讓選手看見桃園之美。
中華民國自由車協會秘書長李開志表示，桃園市站共繞行10個行政區，包括桃園、蘆竹、大園、觀音、新屋、楊梅、平鎮、大溪、龍潭及復興，終點設在角板山仁愛停車場，特別對參賽隊伍的強度、路線難度、交通管制及選手膳宿等方面作升等，力求提升整體賽事品質，並祭出總獎金500萬元的高額獎金。
(中時)
關鍵字：國際自由車環台公路大賽
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