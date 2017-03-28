高市佛公國小學童體驗辛苦汲水
台灣世界展望會今年舉辦「萬名小學童，創造水奇蹟」活動，邀請全台小學生發揮一己之力，為世界上正在經歷乾旱、缺水或無乾淨水使用的兒童發聲；28日在高雄市佛公國小登場，讓學童體驗非洲孩子辛苦汲水過程，小朋友說「不容易」。
為使國人重視缺水國度孩子的需要，台灣世界展望會每年3月發起水資源行動，呼籲全台民眾共同響應，支持世界展望會在各國進行的水資源計畫，幫助貧童獲得乾淨飲水，讓生命不再乾涸。
為支持台灣世界展望會水資源行動，佛公國小邀集全校師生熱情響應，小學生們挑戰提著裝滿水的水桶走一段路，體驗非洲孩子辛苦取水的過程，藉此讓學生們體認水資源的重要性。
除了提水體驗之外，佛公國小的同學們也帶著自己存的零錢到學校，全部匯集起來捐助展望會水資源行動。
佛公國小校長蔡進元表示，希望藉著此有意義活動，讓孩子們在體驗中學習，希望每個參與的孩子都能更加珍惜水資源，並且了解貧窮孩童缺乏乾淨水的景況，進一步用自己的零用錢幫助這些貧苦的小朋友，讓每個幼小心靈體會助人為快樂之本的道理。
台灣世界展望會南區辦事處主任陳雅玲表示，世界上有許多貧苦的孩童，為了喝上一杯水，每天平均必須花上6小時的時間取水，而且這些水裡可能夾帶許多致病的細菌及病毒；為了改善兒童面臨的缺水困境，世界展望會一直以來致力於執行水資源方案，號召社會大眾一同關心缺水國家兒童的需要。
(中時)
關鍵字：世界展望會
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