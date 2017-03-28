證明是山的子民！泰武國小學童明出發登北大武

泰武國小2004年開始都會舉辦5、6年級生登北大武山活動，今年有31名學生將於29日出發，完成人生壯舉。（潘建志攝）

屏東泰武國小從2004年開始，都會選在3月底4月初的初春時分，舉辦5、6年級生登北大武山活動，13年來從未間斷過，已成為學校重要傳統。即使在八八風災後一年，路況奇差無比，學生們仍努力走到檜谷，證明自己是排灣族，是山的子民。

今年共有31名學生，在老師家長帶領下，29日出發，3天2夜行程要爬11公里的山路，每個人都要負責背自己近10公斤的行李。在此之前，學生每周會路跑3、4次練習體能，並爬海拔600多公尺的笠頂山和近900公尺的棚集山做登山訓。

老師查馬克從第1屆開始，每年都會帶小朋友上山，見證一屆屆的孩子成為真正的排灣族人。他說，北大武是排灣族的聖山，登北大武是很棒的整合課程，除了了解排灣文化內涵，也認識沿途地景地物、動植物，學會自我實踐，努力讓自己走完行程。

在登山的過程中很少講話，學生只能和自己對話，感受自己的呼吸、心跳，及大自然的頻率，是很棒的內觀訓練。不少家長也會陪同參與，平常因父母忙於工作親子很少互動，透過旅程增加親子相處時間，感情更融洽、關係也更好。

6年級學生必須登上三角點，男生跳勇士舞、女生唱古謠，撫慰祖靈和山林，告訴祂們孩子們的腳很勇健，都記得回家的路，也希望祖靈賜與這片土地安寧。學生也會將山下作物種子，像是小米、芋頭帶上山，祭拜過後再拿下山種植，希望祖靈保佑作物豐收。

(中時)