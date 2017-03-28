泡麵有洋蔥！貧童發明「泡麵杯蓋固定裝置」

台東馬蘭國小劉珈儀家境清寒，常以泡麵果腹，但是煮泡麵時常因碗蓋翹起煮不熟，因而發明了「泡麵杯蓋固定裝置」，在第3屆青少年發明競賽中拿到金牌，獲得1萬元獎金，評審老師說，這碗泡麵裡有「洋蔥」。

第3屆青少年發明競賽日前在公東高工舉行各組複賽，評審老師劉志鑫表示，今年獲獎的各組作品內容豐富，都較往年優秀，有許多作品都跟孩子的成長背景有著直接的連結，令人感動。

其中，來自馬蘭國小的「泡麵杯蓋固定裝置」是由劉珈儀、胡欣羽共同創作，劉珈儀來自單親家庭，媽媽是新移民，在校成績優秀，因為家境非常清寒，不得不常以泡麵果腹。

但在沖煮泡麵的過程中常因碗蓋因熱翹起，麵泡不熟，因此誘發發明了「泡麵杯蓋固定裝置」，獲得金牌與1萬元獎學金，由於具實用性，獲得評審頒發特別獎。

同樣來自馬蘭國小的李粢穎，也是來自單親家庭，父親肝硬化，家境也非常清寒，她看見看見家中長輩在穿衣服時，若拉鍊在背後就非常的困難，往往需要有人幫忙，因此發明可以拆卸及方便攜帶的「拉鍊助拉器」。

縣長夫人陳怜燕表示，過去大家常說讀書是脫貧的最好方法，但從孩子的身上可以看到，只要注意生活周遭的一些小事情，再加上創意思考，一定可以幫助自己、改善生活，同時協助其他人。

(中時)