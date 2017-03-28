臨時會新營民治議事廳開議 民代關注食安、教育議題
台南縣市自2010年合併後，形成雙市政中心運作，但市政、議會等重大決議，多半在永華市議會召開，讓原台南縣的民治議事廳彷彿變成蚊子館。今年市議會為平衡城鄉資源，將臨時會移到民治議事廳開議，28日舉行開幕典禮，受理市府11件提案，審查墊付預算約5億。
台南為六都之中保有雙議事廳的直轄市，但多半重要的市政議程，都在市區永華議事廳開會，原台南縣議會的民治議事廳則做為備用開會地點，鮮少有議程在民治議事廳召開，也讓精美裝潢的辦公廳舍成了蚊子館，雖市議會曾提議要活化空間，但未見成效。
今年台南市議會在程序委員會時，決議把第2屆第9次臨時會移到民治議事廳召開，28日市長賴清德率市府一級主管列席，並由議長賴美惠主持臨時大會，受理市府11件墊付款案，審查墊付預算約5億1973萬元，其中約4億為中央補助款，1億多為配合款，200萬則屬自償款。
會議中，國民黨市議員洪玉鳳針對近來赤嵌園區開闢設置停車場，引發附近周邊國中小學校家長反彈，擔心學生受教權受損，要求教育局蒞會專案報告。賴美惠作成裁示，將於下次定期大會請教育局專案報告；市議員蔡育輝則關心南市食品安全管理自治條例瘦肉精零檢出下文。
28日議長賴美惠在開議致詞時表示，台南市議會本屆首次在新營民治議事廳召開臨時會，感謝各市議員踴躍出席。本次臨時會除開幕及閉幕在民治議事廳舉行外，其餘議程由各委員會召集人決定開會地點，29日民政、工務、教育、保安委員會已選在永華議事廳開會。
(中時)
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