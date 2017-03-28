被戴綠帽還同居 男怒闖入痛毆小王挨告
林姓男子從羅姓友人口中獲悉自己被「戴綠帽」，妻子還和黃姓小王同居，氣得率眾直搗黃男住處，黃接獲羅男電話後出來應門，沒想到慘遭林男一行人圍毆，家具等值錢東西也遭破壞、砸毀，黃男事後驗傷報警提告，林男吃上侵入住宅、傷害2罪嫌。
羅男和林姓男子、黃姓男子都熟識，還和黃男在楊梅租屋處當室友，卻發現黃男和林妻關係曖昧，林妻甚至會到黃男房間過夜，不忍林男被蒙在鼓裡，去年4月4日晚間偷偷打電話「告密」，34歲林男聽到妻子紅杏出牆、還和小王同居，怒不可遏，找來戴姓和葉姓友人，和羅男會合後，直奔黃男租屋處。
4人抵達後，羅男打電話請黃男開門，黃不疑有他，沒想到門一開，林男等3人就長驅而入、直闖房內，朝黃姓男子一陣亂打，手腳並用圍毆他，直到警方獲報到場制止才作罷，導致黃頭部和四肢多處撕裂、擦挫傷，黃男事後報警驗傷提告。
林男坦承衝入房內，辯稱是黃男先動手，為自保才還手、拉扯，否認侵入住宅，強調羅男也住在那裡，有經過羅的允許。
但挨打的黃男指證歷歷，強調並未同意林男等3人進屋內，且他們一進門就動手動腳，完全來不及制止，警方的密錄光碟也清楚拍下員警到場後，林男仍在叫囂甚至揮拳，桃檢依傷害、侵入住宅等罪嫌，起訴林男等3人。
(中時)
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