蘆竹生命園區 新增寵物天堂灑葬區

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蘆竹生命園區樹葬追思園暨土葬義區28日啟用，除提供環保追思園樹葬、無主者壁葬、多方位土葬、納骨塔等多元化設施，還特別設計一區寵物骨灰灑葬區「寵物天堂」，用環保的方式，讓生命之愛回歸大地，提供市民更優質的殯葬服務。

(中時)