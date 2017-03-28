清明食品抽驗 台東18件全合格

我要評比

清明節將至，台東縣衛生局]針對民眾常吃的草仔粿、紅龜粿、素三牲、花生粉、潤餅皮等抽驗，總共18件的抽驗食品全都合格，讓民眾可以安心食用。

台東縣衛生局指出，前年有潤餅業者使用吊白塊加入潤餅中，引起民眾恐慌，今年加強抽驗後，並未發現類似情況，檢驗全都合格，衛生局強調，民眾應該要拒絕來路不明的食品、注意冷藏，避免選用顏色過白、過脆的食品，才不會吃到不必要添加物的食品。

(中時)