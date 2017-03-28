老屋健檢 議員認為成效不佳

我要評比

老屋健檢計畫依照行政院核定「安家固園計畫」及內政部發布「既有住宅耐震安檢經費補助執行要點」辦理，桃園市議員謝彰文指出，桃園市轄內共有約22萬棟，其中1999年底前建造老舊住宅有10萬6442棟，但2016年度執行建物耐震能力評估僅僅只有1270棟，占30年老舊住宅數量比例1.2%，質疑執行成效不佳。

(中時)