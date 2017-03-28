豪門媳郁方祭祖改走簡約風 爺爺竟託夢抱怨了
女星郁方2006年嫁給斐儷珠寶總經理陳昱羲，晉升貴婦一族，清明節將至，今(28日)郁方在臉書分享家中祭祖小故事，透露先生的爺爺冥誕是每年大年初一，往年家中都會準備豐盛祭品，今年郁方與婆婆商量改走簡約風，沒想到遠方的叔叔竟夢到爺爺入夢抱怨，讓郁方愧疚表示：「清明節到了，要去説聲：阿公，對不起～」。
郁方說，老公的爺爺過世已超過20年，每年大年初一是爺爺的冥誕，家中往年都會準備相當多份三牲、五菓，今年考量家裡人多、冰箱滿了，郁方便跟婆婆商量改拜鮮花素果就好，婆婆不想增加晚輩煩惱，也同意郁方提議。
沒想到大年初三時，叔叔突然打給郁方老公說：「好奇怪喔～我昨天夢見爸，他説阿羲今年怎麼沒有幫我安排牌局？害我都沒牌可打？」妙的是叔叔並不知情他們今年拜拜禮品有變動，讓郁方自責說：「原來⋯我沒有準備得很豐盛，所以阿公沒辦法請朋友來吃飯，自然就沒牌可打了」，並表示清明節要去跟爺爺說聲抱歉，「明年我一定會準備更豐盛，請見諒。」
(中時電子報)
關鍵字：郁方
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