桃園市後站停車格收費 遭批不符合成本

我要評比

桃園市桃園區建新街、長沙街、保羅街、陽明十二街、陽明五街、介新街、南豐三街等7處公園附近路段，以往停車格遭占用情形嚴重，市府去年會勘後，9月1日公告收費，1小時10元、半小時5元，還能月租，市議員黃婉如痛批「政府就這麼缺這5塊錢嗎？」她說，民眾繳交5元停車費，給超商手續費就要7元，根本不符合成本，交通局將研議檢討收費標準

(中時)