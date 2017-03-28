交部力推軌道中心 建立檢驗國內軌道產品能力

前瞻基礎建設計畫中編列41.27億元建設「軌道技術研究暨驗證中心」，高鐵局預計待立院通過預算及設置條例後，在2020年建置完成。中心將購買各式軌道設備檢驗設施，任務包括累積軌道技術研究能量，制定軌道零組件的驗證規範，並協助國內業者檢驗軌道產品，實現國內具備打造原廠原車的能力，並提供軌道營運業者技術解決方案，並協助調查軌道事故原因。

高鐵局主任秘書楊正君說明，高鐵局1、2年前就開始規畫軌道中心，將漸進式編列90人到150人，經立法院審查通過設置條例後，建設需要花4年，2020年才會完成。他說明，中心會購買集電弓測試設備、靜態駕駛模擬機、集電弓磨耗、煞車性能試驗設備、轉向架跟穩定度測試台等硬體設施。

楊正君說明，中心任務包括軌道技術基礎研究，透過累積技術能量，協助軌道產品相關業者，執行產品檢驗跟驗證，這是高鐵局跟國內軌道零組件業者辦過座談會後，業者大聲疾呼希望政府能夠協助。他說，軌道產品消費者是鐵路或捷運公司，車輛及電車線等設備零組件，都需要通過檢驗認證，「不然國內產品沒有通過檢驗和驗證，鐵道公司沒辦法用，變成都要跟國外買。」

楊正君解釋，國內車輛、號誌、機電及電力等軌道技術，國內零組件自產率只有42%，亦即極大核心技術都要從國外進口零件，後續維修零組件也要長期跟國外採購，中心希望10年內協助國內軌道零組件自產率提升到75％。

楊正君說明，中心可望參考日韓，協助制定軌道產品相關檢測及驗證標準，台灣有必要建立專屬標準，藉此實現國內也有打造原廠原車的能力。

另外，楊正君說，中心希望提供零組件替代及技術解決方案，提升軌道安全。所有軌道業者都會有技術問題，舉例來說，甲仙地震高鐵列車在南科路段出軌，必須瞭解出軌原因，未來將如何預防，國內沒有技術，就找日本RTRI，重建相關結構力學及軌道震動跟出軌的關聯。還有台鐵太魯閣號曾在埔心中壢站間拉斷電車線，也是找RTRI做電車線動態檢測。中心也希望藉由檢驗設備及技術人員，協助交通部執行安全檢查和事故調查，找出預防對策。

楊正君說，台灣已走入以軌道運輸為主的大眾運輸環境，交通部參考日本有鐵道綜合技術研究所（RTRI）、韓國也有鐵道研究機構（KRRI）、中國有中國鐵道科學研究院，英德國鐵也設有鐵道專責研究組織，台灣軌道自主技術有所不足，「中心扮演國內軌道發展最後一塊拼圖，國內軌道產業及營運單位需要強有力的技術支援單位，這個是現今公務體系較難做到的。」

楊正君說，考量用人彈性，還有研究發展需要，中心規畫以公設財團法人成立，類似工研院，會由立法院通過設置條例，讓營運、財務及人事受監督。中心未來除了接受業者委託檢驗，也會接受民間業者提供經費做研究，再將研究成果或技術轉移給業主，所以建置完成，不再另外編列營運經費。

(中時)