睡蓮有機農場遭稽查 確認為違規農舍

藝人溫翠蘋指控宜蘭睡蓮有機農場「淨水琉璃睡蓮主題館」，宣稱旗下商品有治癌效果，導致她妹妹放棄正規治療購買睡蓮商品，最終延誤治療而不治。前天衛福部食藥署表示，宜蘭縣衛生局已開出286萬罰單，而昨天縣府人員再前往農場稽查，確認當地為違規農舍，將再度進行開罰6萬至30萬元。

一波未平一波又起，睡蓮有機農場「淨水琉璃睡蓮主題館」遭溫翠蘋踢爆後，除了遭衛生局重罰286萬以外，宜蘭縣農業處副處長林新泰表示，昨天派員前往主題館並稽查是否符合農舍相關規定，查出當地是在6年前由礁溪公所核發取得農舍及相關農路、資材室設施執照，但現場初步勘查後，判斷有擴大填土情形。

主題館遭溫翠蘋踢爆，業者宣稱旗下商品擁有致癌療效，導致妹妹花了百萬購買卻不見起色，反而耽誤治療時機，而其妹也在日前過世，隨後主題館遭衛生局重罰後，昨天再遭農業處稽查，針對農舍違規部分進行開罰。

農業處指出，主題館位在約0.21公頃的農地間，但違規填土的面積達0.17公頃，而申請的農舍、資材室也非農用而是作營業用途，將依照區域計畫法，開出6萬至30萬元的罰單，這周內全案就會送至地政處進行裁罰，林新泰表示，目前已在進行文書作業，這周將會把業者移送。

(中時)