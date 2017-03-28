綠博強碰清明連假 交通如臨大敵
清明節連假即將來臨，而宜蘭縣一年一度的宜蘭綠色博覽會也將在此時展開，連續假期恰好與活動「強碰」，交通狀況勢必面臨考驗，宜蘭縣政府預估，國道車潮可能比往年更多，昨天相關管制計畫，希望能將交通狀況打理好，讓遊客到宜蘭「來得輕鬆、玩得愉快」。
縣府預估，3月30、31日假期前夕，會有返鄉人潮擁現，雍塞路段除交通要道外，其中火車及轉運站也預估「滿滿都是人」。而4月1日至3日人潮則會移往觀光景點、風景區等地，4月4日假期結束當天，北返人潮湧現，國五各北上交流道將出現車潮長龍。
依據往例，連假前兩天南下車潮約從早上6點就開始排隊，至晚上6點皆為高峰期，而第3天車流量比起前日會大為減少，高峰期約在上午10點左右；第4天普遍恢復順暢。
而此次連假首日正好是宜蘭綠博開幕日，預估遊客車潮都有可能加倍，縣警局則決定於4月1日、2日上午7時至中午12時南下實施高乘載管制，北上則在4月2至4日15時至20時實施；另外凌晨1時至5時全線雙向暫停收費，鼓勵民眾避開人潮，也省下高速公路費用。
此外地方客運觀光接駁公車也將加開班次，民眾可在台北市府轉運站搭乘首都客運至傳藝中心，板橋轉運站和捷運三重、圓山站也有客運抵達羅東轉運站；縣內大眾運輸工具也會加密車次，歡迎民眾利用大眾運輸工具暢遊宜蘭。
(中時)
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