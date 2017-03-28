北大武山排灣族祖靈地 族人一生必登一次
北大武山標高3092公尺，是中央山脈南段最高峰，也是台灣五嶽之一。屏東平原只要能見度好時，都能見到北大武山領著群峰，巍然聳立而起，十分壯觀。北大武山不僅是排灣族的聖山、祖靈地、文化象徵，也是屏東人的母親山，是安定的力量。
屏東縣府原民處長伍麗華說，在排灣族的傳說中，古代曾發生大洪水，人類躲到北大武才躲過一劫，直到水退後才下山。所以北大武是人類的發源地，更是排灣族神聖的祖靈地，族人過世後靈魂都會回到北大武。
伍麗華之前曾在泰武國小擔任6年校長，也陪同學生一起登上三角點。她接任校長後沒多久就發生八八風災，隔一年因山路柔腸寸斷，原本要取消，但她認為山林和祖靈被破壞如此嚴重後，更需要撫慰，活動更不能因風災而中斷，獲得家長認同繼續辦理。
伍麗華說，她因工作繁忙，沒空和學生一樣參加山訓，但她6年都上山，雖然都爬得要死不活，但每次都能神奇地完成行程。6年來沒有任何學生發生狀況，甚至連有氣喘的學生都順利完成，真的是祖靈的保佑。
她跟學生說，排灣族人一生一定要登一次北大武，不然以後會找不到回家的路。每個完成壯舉的學生也都會永遠記得，成為一生中難忘的記憶。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。