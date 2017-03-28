北大武山排灣族祖靈地，族人一生必登一次

泰武國小學生成功登上北大武山頂，開心合影留念。（伍麗華提供）

北大武山標高3092公尺，是中央山脈南段最高峰，也是台灣五嶽之一。屏東平原只要能見度好時，都能見到北大武山領著群峰，巍然聳立而起，十分壯觀。北大武山不僅是排灣族的聖山、祖靈地、文化象徵，也是屏東人的母親山，是安定的力量。

屏東縣府原民處長伍麗華說，在排灣族的傳說中，古代曾發生大洪水，人類躲到北大武才躲過一劫，直到水退後才下山。所以北大武是人類的發源地，更是排灣族神聖的祖靈地，族人過世後靈魂都會回到北大武。

伍麗華之前曾在泰武國小擔任6年校長，也陪同學生一起登上三角點。她接任校長後沒多久就發生八八風災，隔一年因山路柔腸寸斷，原本要取消，但她認為山林和祖靈被破壞如此嚴重後，更需要撫慰，活動更不能因風災而中斷，獲得家長認同繼續辦理。

伍麗華說，她因工作繁忙，沒空和學生一樣參加山訓，但她6年都上山，雖然都爬得要死不活，但每次都能神奇地完成行程。6年來沒有任何學生發生狀況，甚至連有氣喘的學生都順利完成，真的是祖靈的保佑。

她跟學生說，排灣族人一生一定要登一次北大武，不然以後會找不到回家的路。每個完成壯舉的學生也都會永遠記得，成為一生中難忘的記憶。

(中時)