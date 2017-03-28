解決廢輪胎問題 基隆市府商請三大公會協助處理

因應基隆市廢輪胎處置問題，環保局長賴煥紘宣布，除了納入今年度回收變賣項目，要求業者協助處理外，未來也將會邀請三大公會代表一起協商載運。基隆市長林右昌強調，基隆已是周邊縣市中較積極協助業者處理的縣市，盼藉公會力量配合市府將問題影響降至最低。

環保局長賴煥紘解釋，兩年前登革熱緣故，當時中央下令南部廢輪胎需要進處理廠處理。惟現因環保問題全台後端處理廠從五家剩下兩家，僅剩的這兩家後端處理廠於今年初進行年度歲修，造成後端處理全部都暫停的情形。

賴煥紘說，環保局已發文給汽車輪胎公會、汽車材料公會和汽車保養公會等三大同業公會，在這段時間因為後端處理有問題，請他們共體時艱，暫時停止收運廢輪胎，為確實了解基隆市廢輪胎的總去化需求量，環保局也商請輪胎公會協助調查其所屬會員每月廢輪胎產出量，以進行後端處理，未來會邀請公會代表一起協商進行載運。

據調查了解，北北基桃目前只有基隆市環保局願意處理廢輪胎收運，為避免外縣市廢輪胎大舉入侵本市，因此也商請基隆市三大公會共同協助，針對真正本市產出的廢輪胎進行後端處理。

「早處理比晚處理好，快點處理會比慢點處理好」，基隆市長林右昌進一步指出，基隆是周邊縣市較積極協助業者處理的縣市，隨著梅雨季和緊接夏天即將來臨，為防範未然，業者有壓力與需求，與其晚處理不如早處理。盼透過公會力量要求業者自律，配合市府合作處理，應可初步處理基隆市廢輪胎問題。

(中時)