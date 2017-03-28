軍公教退休人員集會遍地開花 北市警局預置1600警力
軍公教等退休人員團體申准於明天3月29日9時起，陸續於北安路、中山南路、徐州路、愛國西路及木柵路1段等路段舉行集會活動。台北市警局表示，對於曾經為治安、交通努力的前輩，現在為退休人員爭取權益，除致上敬意並將持續與上述相關團體溝通協調，希望能保持理性，使集會活動順利進行。
鑒於近期特定團體或激進分子藉各種名義介入合法集會遊行活動，意圖滋事，甚至以衝撞警方、丟擲雞蛋、破壞阻材等違法脫序行為，模糊原活動訴求焦點，並造成多位民眾及員警因肢體衝突而受傷，為防範違法脫序行為發生，市警局將規劃必要警力及阻材，初步規畫預置1600名警力，全力維護重要官署暨集會活動周邊交通及秩序。
市警局重申，如發現特定團體不法介入集會活動，將依法從嚴究辦，並仍秉持「依法行政」、「行政中立」、「嚴正執法」原則，呼籲對年金改革持不同意見及訴求之民眾，以理性和平方式表達意見，展現高度的民主素養，共同維護社會秩序與安全，確保活動理性平和落幕。
(中時)
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