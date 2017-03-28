行銷生態養殖 好蝦冏男社推漁塭泛舟捕蝦樂
口湖鄉漁民李富正成立「好蝦冏男社」，以無用藥生態養殖白蝦、虱目魚打響知名度，並在漁塭旁成立特色餐廳「好蝦PUB」，今年夏天推出「漁塭泛舟捕魚蝦」，吸引都會區遊客前來感受漁塭風情。
33歲的年輕漁民李富正，在水林鄉的漁塭旁開了間與眾不同的PUB，把豬舍隔間布置成特色餐廳，上方有1個吧檯，餐廳外是2池戶外漁塭，打造1處非常另類的漁村PUB。
李富正說，他退伍後與7名國中同學，各拿出20萬元「娶某本」成立「好蝦冏男社」，主打生態混養白蝦，口耳相傳打響名氣，有些遊客來到漁塭，要求下漁塭打撈魚蝦現煮現吃，讓他看到商機。
今年夏天李富正特別規劃「漁塭泛舟捕魚蝦」，遊客可搭乘膠筏，自己動手捕魚蝦，漁塭內以白蝦為主要養殖物，另有虱目魚、鱸魚、白斑等魚類，形成1個自然生態養殖池。
李富正表示，2個漁塭的池水不深，遊客可搭膠筏或捲起褲管下水打撈白蝦、魚隻，再以粗鹽焗烤即可食用，味道最是鮮甜自然，搭配水林鄉優質白米、地瓜、米粉，是最健康的池邊風味餐。
(中時)
關鍵字：好蝦冏男社
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