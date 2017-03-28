洪慈庸會勘 力促后里舊山線復駛
台中后里舊山線已有百餘年歷史，2010年曾短暫復駛吸引各地旅客慕名而來，立委洪慈庸28日前往會勘力促舊山線復駛，她表示，中央與地方需攜手合作建設，山海線若完成串連，從點、線變成面的新興觀光帶，進一步消弭城鄉落差。
針對「后里舊山線復駛暨周邊觀光發展」，洪慈庸今日邀集中央及地方相關單位會勘，市議員翁美春也前往關切。
洪慈庸表示，舊山線建造於1903年，以三義為起點橫跨台中、苗栗兩縣市，沿途行經勝興、泰安、后里，總長約15.9公里的鐵道廓廊，已有百餘年歷史，具有高度的文化歷史價值，除原有鐵道靜態文物展示外，若透過鐵道復駛連結周遭景點，規劃出完善的旅遊區塊，將帶動中部深度旅遊及促進在地發展。
洪慈庸指出，舊山線復駛遭遇不少困難，管理權限在於台鐵，台鐵對於舊山線則有營運成本上的考量；交通部路政司長林繼國表示樂觀其成，但每年2億的營運成本須詳盡規劃，應自給自足才能永續經營。台中市交通局評估修復舊山線需投入18億元，目前計畫已經進入尾聲，預計4月底可完成送出。
(中時)
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