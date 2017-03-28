弱勢家庭最缺食用油，雲林家扶贈千桶沙拉油

我要評比

家扶受助戶獲贈最想要的沙拉油，並享用油炸肉捲。（張朝欣攝）

弱勢家庭最需要的日常用品是什麼？家扶中心調查，白米僅排名第3，第1名是油品，因為煮飯菜麵都要用到，28日北港家扶中心發放沙拉油給全縣1100百餘戶受助戶，莊氏宗親會則提供肉捲，教導受助戶如何料理油炸食品。

雲林家扶中心經常接獲民眾來電詢問，想捐贈物資協助受助家庭，但不知要捐什麼才好，家扶社工因此做了100件物資需求訪談，發現「油品」竟名列首位需求，其次是沐浴乳、洗髮精等清潔用品，第3才是白米。

雲林家扶委員林建鴻得知受助戶最需要油品，特別提供1000餘罐2公升裝的沙拉油，今天上午10點在北港家扶服務處發放給全縣1107戶受扶助家庭。

雲林縣莊氏宗親會則準備雞肉捲與牛肉捲，教導大家如何用沙拉油炸出好吃的食材。理事長莊美玲表示，聽到受助家庭最想要的是油品，馬上號召雲林宗親響應「捲捲做愛心」，用優質沙拉油炸出美味雞肉捲、牛肉捲與大家分享。

家扶資深社工王耀慶說，未來將請民眾多捐助一些沙拉油與生活清潔用品，這些東西每天都會用到，且可保存較長時間，對受助戶而言非常實用。

(中時)