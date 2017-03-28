三信家商幼保科學習成果發表會
三信家商幼保科日前舉行畢業成果發表會，高三畢業生將這三年來在幼保科所學習到的專業知識和技能，別出心裁地籌畫這場表演，融會貫通，完美呈現。並邀請鄰近地區的大約三百多名幼兒園小朋友一起同樂，小朋友們盡情投入，十分盡興。
表演節目內容多元豐富，包括幼兒律動、幼兒戲劇、帶動跳等活動，高二、高一的學弟妹則透過協助過程中，達到學習與成長的傳承。
其中「冒險王」由三段戲劇表演串接，道具和服裝都是由學生們親自動手完成，經過了肢體放鬆與伸展訓練課程，學生們的聲音情緒表達也都十分到位，上台也絲毫不怯場，讓在場觀眾看到如癡如醉。
最後全場大合唱畢業歌「你的愛陪我發光」，讓每個人都感受到滿滿的溫馨和關愛。
校長林岑表示，看到那麼多小朋友來到三信，大家臉上都掛著天真無邪的笑容，她覺得非常欣慰且也很開心，看到了活力充沛的下一代，在愉快且充滿愛的氛圍下成長。
幼保科主任陳美君受訪時說，幼兒戲劇的呈現是最困難的一部分，但也是學生最想要呈現的成果，從編劇、配樂、服裝及道具製作及角色分配與排演，學生都必須自己完成，在有限的時間壓力下，學生們不畏艱苦，主動找老師們討論，三年級學生大家通力合作，終於有完美的呈現。
(中時)
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