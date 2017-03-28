男子進超商廁所一小時未離開 破門竟呼呼大睡
台東縣太麻里鄉的超商日前凌晨有位男子進到廁所，經過1小時卻未離開，店家報案後警方到達現場，呼叫沒有反應因此破門進入，才發現男子倒臥地上呼呼大睡，呼叫拍打許久才悠悠轉醒，尷尬的說因為喝醉才會發生糗事。
警方表示，員警到現場後，男子的堂妹供稱堂哥進到廁所很久，呼叫都沒反應，才會請警方協助，警方在廁所外敲門、呼喊都沒有回應，擔心他在廁所中發生意外，因此才破門進入。
沒想到警方破門後，發現男子倒臥地上呼呼大睡，經仔細查看並未發現有受傷的情況，警方不斷的呼喊男子、搖動他，最後他才甦醒，看到面前的警察嚇一大跳，所幸並無大礙。
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(中時)
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